Музей Востока открывает уникальную выставку артефактов

3 апреля в Музее Востока состоится открытие выставки «Ахеменидский след в Северном Причерноморье», где посетители смогут увидеть золотые и серебряные артефакты из Эрмитажа и Особой кладовой Музея Востока, сообщает сайт телеканала «Большая Азия».
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