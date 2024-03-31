Музей Востока открывает уникальную выставку артефактов

3 апреля в Музее Востока состоится открытие выставки «Ахеменидский след в Северном Причерноморье», где посетители смогут увидеть золотые и серебряные артефакты из Эрмитажа и Особой кладовой Музея Востока, сообщает сайт телеканала «Большая Азия».