В США идентифицировали тела 55 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

В США смогли идентифицировать тела 55 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом 2 февраля сообщил в ходе брифинга глава департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи округа Колумбия Джон Донелли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии