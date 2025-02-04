Прокурор присвоил 4 квартиры для переселенцев, что с ним будет?

Страна и люди

Avia.pro - СМИ В нашем безумном мире, где бюрократия и коррупция порой напоминают театральную фарс-комедию, на свет появилась новость, способная заставить даже самых закоренелых сторонников законопослушного порядка усомниться в здравомыслии современности.