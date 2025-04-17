Скорость света для ИИ: TDK представила детектор, ускоряющий передачу данных в 10 раз

TDK совершила прорыв в технологиях передачи данных для искусственного интеллекта, представив первый в мире Spin Photo Detector (спиновый фотонный детектор) — устройство, преобразующее световые сигналы в электрические за рекордные 20 пикосекунд.
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