Контрольных станет меньше: школы перейдут на централизованное расписание

ТН

Татьяна Новикова

Ну правильно, пусть все дети будут дураками, зачем учиться? Нужно вернуть советские учебники, там все изложено чётко и емко: и правила и задания! Сейчас внук учится по идиотспим учебникам, где правила написаны так, что взрослый не понимает. А какие дебильные задания? Каждый день с внуком - второкласником делаю уроки и вслух возмущаюсь, про себя матерюсь. У меня высшее экономическое образование- закончила институт народного хозяйства и то часто не понимаю задания: хоть ро русскому, хоть по математике. Окружающая природа тоже не лучше! Вы представьте сколько разных авторов и все не хотят быть похожи друг на друга в правонаписании учебников, вот от этого и хаос такой!