Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

39 подписчиков

Владелец «Тоттенхэма» признал вину по делу об инсайдерской торговле акциями

Британский миллиардер Джо Льюис (основной владелец инвесткомпании Tavistock Group и ФК АПЛ «Тоттенхэм Хотспур») в суде Нью-Йорка в рамках сделки с прокуратурой США признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, связанном, в частности, с инсайдерской торговлей бумагами фармкомпании Mirati Therapeutics.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх