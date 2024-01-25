Владелец «Тоттенхэма» признал вину по делу об инсайдерской торговле акциями

Британский миллиардер Джо Льюис (основной владелец инвесткомпании Tavistock Group и ФК АПЛ «Тоттенхэм Хотспур») в суде Нью-Йорка в рамках сделки с прокуратурой США признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами, связанном, в частности, с инсайдерской торговлей бумагами фармкомпании Mirati Therapeutics.