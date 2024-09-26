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Политика как она есть

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Экс-адвокат Пашаев предлагал поехавшим на СВО заключенным услуги за деньги

Экс-адвокат Пашаев предлагал поехавшим на СВО заключенным услуги за деньги

Арестованный экс-адвокат Эльман Пашаев предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу.

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