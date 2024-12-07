Chainlink растет по мере роста интереса со стороны розничных продавцов

Chainlink недавно стал ведущим альткоином, показав впечатляющий еженедельный рост в 45%. Стоимость LINK выросла до $26,7, что стало самой высокой точкой с января 2022 года, при этом успешно преодолев значительный барьер сопротивления в $20.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии