"Придут и зарежут русских отцов": Разгул цыган на Алтае - в селе Анисимово назревает бунт

В небольшом селе Анисимово на Алтае назревает бунт, подобный тому, что был в челябинском Коркино. Уставшие от разгула цыган люди пытаются добиться помощи от чиновников, но, как твердят местные, на проблему закрывают глаза.
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