NYP: Зеленскому посоветовали бежать из Украины, желательно во Францию Зеленскому лучше всего покинуть Украину, причем немедленно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
NYP: Зеленскому посоветовали бежать из Украины, желательно во Францию Зеленскому лучше всего покинуть Украину, причем немедленно.
Свежие комментарии