Нетаньяху о властях Ирана: Сомневаюсь, что с этими дикарями можно договориться Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломатическое соглашен.
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Нетаньяху о властях Ирана: Сомневаюсь, что с этими дикарями можно договориться Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дипломатическое соглашен.
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