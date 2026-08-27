«Названию уже более 400 лет»: Канада отказалась переименовывать озеро Онтарио

Канада не будет переименовывать озеро Онтарио. Точка. Премьер-министр Марк Карни ответил на инициативу Дональда Трампа жёстко и без дипломатических реверансов: название существует более 400 лет, и менять его никто не собирается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии