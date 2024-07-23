Марочко: солдатам ВСУ под Купянск поставили партию бракованных дронов

Вооружённые силы Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском направлении, получили партию бракованных квадрокоптеров от волонтёров, которые поддерживают украинские вооружённые формирования с начала специальной военной операции (СВО), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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