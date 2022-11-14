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Археологи изучают загадочные «курганы с „усами“» в Новосибирской области

Археологи изучают загадочные «курганы с „усами“» в Новосибирской области

Работу на уникальных памятниках древнего населения Кулундинской степи — «курганах с „усами“» проводит Обь-Иртышский археологический экспедиционный отряд Института археологии и этнографии СО РАН, 14 ноября сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

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