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Газета.ру

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Песков: Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга на саммите ШОС

Песков: Путин и Гутерриш поприветствовали друг друга на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поприветствовали друг друга на полях саммита ШОС в Бишкеке, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

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