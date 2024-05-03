Продажи Hongqi в России взлетели в 20 раз, но всё равно полноценной замены немецкому премиуму не получается

Автомобили Hongqi должны были стать альтернативой ушедшим из России брендам большой немецкой тройки — Audi, BMW и Mercedes, но если замена и вышла, то лишь частичной: пока в месяц в среднем продается лишь около 350 машин Hongqi, об этом свидетельствует статистика «Автостат-инфо».