87-летний пенсионер сунул конфетку, дал яблочко иноземцам, теперь его арестовали и оговорили

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Комментарии
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ВераВерная
Да ладно, знаете и знаете.
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3 час.
Вячеслав Денисов
Удивляет скорость, с которой правоохренители обтяпывают вот такие липовые дела. Ясно, что с настоящими преступниками иметь дело опасно, а тут по липовому заявлению быстренько оформил бумажки и уже дырку для звёздочки готовь.
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1 час.
Константин Самарин
Это россмйская судебная машина. И она готова перемолоть кого угодно. Следователь не желвет разбираться в проишедшем. Ему очень удобно просто передать дело в суд, и пусть там уже решают, кто прав. Судья, санкционировавший домашний арест, тоде перестраховывается не желая вникать в суть... вот-уж точно, попробуй доаажи суду, что ты не верблюд.
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18 мин.

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