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Стремительный штурм Торецка сразу с нескольких направлений, поставил ВСУ в тупик

Стремительный штурм Торецка сразу с нескольких направлений, поставил ВСУ в тупик

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