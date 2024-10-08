Стремительный штурм Торецка сразу с нескольких направлений, поставил ВСУ в тупик Юлия СоколоваНочью российские штурмовики в Торецке за несколько часов преодолели расстояние от Автовокзала до Крытого рынка.
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