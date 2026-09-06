Кремль раскрыл детали трёхчасовой встречи Путина с посланниками Трампа

Более трёх часов продолжался разговор Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Накануне глава российского государства принял в Кремле спецпосланников президента США.
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