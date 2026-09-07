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Две Toyota Corona Premio столкнулись в Республике Алтай: пострадали пассажирки

Две Toyota Corona Premio столкнулись в Республике Алтай: пострадали пассажирки

5 сентября около 05.25 в селе Усть-Кокса Республики Алтай произошло ДТП с участием двух Toyota Corona Premio.

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