Фрегат Адмирал Горшков покинул алжирский порт

Во вторник, 30 июля, фрегат Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи дальнего похода, завершил деловой заход в алжирский порт Оран и вместе со средним морским танкером "Академик Пашин" вышел в Средиземное море.
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