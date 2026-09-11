Суд отказал медикам подмосковной скорой в пересмотре условий труда Мытищинский городской суд отказал сотрудникам четырёх подстанций Московской областной станции скорой медицинской помощи в иске о пересмотре результатов специальной оценки условий труда.
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