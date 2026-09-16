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Суд в Париже присудил Ким Кардашьян €1 за ограбление на $6 млн

Суд в Париже присудил Ким Кардашьян €1 за ограбление на $6 млн

У Ким Кардашьян в Париже похитили украшения стоимостью более $6 млн, включая кольцо за $4 млн, однако спустя десять лет суд присудил ей компенсацию всего в €1.

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