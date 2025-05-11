Поисковые подсказки: что это и какие существуют виды

Поисковые подсказки стали неотъемлемой частью повседневного поиска в интернете. Они помогают пользователям быстро находить искомую информацию, сокращая количество вводимых символов и уточняя, что именно требуется найти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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