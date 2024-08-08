В Иркутской области полицейские и общественники провели спортивное утро в детском оздоровительном лагере

Накануне Дня физкультурника полицейские Приангарья совместно со специалистами и активистами местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Шелеховского района провели спортивное утро в детском оздоровительном лагере «Крылатый».
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