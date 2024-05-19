Военный институт физической культуры Петербурга отмечает 115-летие

Губернатор Александр Беглов поздравил преподавательский состав и курсантов Губернатор Александр Беглов поздравил преподавательский состав, курсантов и выдающихся спортсменов российской армии со 115-й годовщиной создания Военного института физической культуры.
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