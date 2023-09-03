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Уникальные кадры боевого соприкосновения на севере ЛНР и востоке Харьковской области

Запад продолжает «фаршировать» киевский режим различным вооружением. Очередной шокирующий шаг США, который уже признан здравомыслящими экспертами актом международного терроризма — Пентагон планирует поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.

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