Запад продолжает «фаршировать» киевский режим различным вооружением. Очередной шокирующий шаг США, который уже признан здравомыслящими экспертами актом международного терроризма — Пентагон планирует поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.
Запад продолжает «фаршировать» киевский режим различным вооружением. Очередной шокирующий шаг США, который уже признан здравомыслящими экспертами актом международного терроризма — Пентагон планирует поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.
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