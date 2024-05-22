Кто силён, тот и прав? МУС замахнулся на ведущих лиц Израиля, но есть нюанс

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вы сначала задайтесь вопросом . Где мы - Россия в этом колхозе ? Где наши представители ? Каковы соблюдения законности этой организации , какое отношение к нам , для чего она создана . Мы там на уровне самой низшей касты . И зачем тогда с такими условиями утверждать себя её членом ?. Вы что , хотите окончательно унизить Великую Россию . а США -бандитскую , террористическую страну сделать опять привилегированной и исключительной .