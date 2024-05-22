Прокурор МУС Карим Хан выступил с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.
Кто силён, тот и прав? МУС замахнулся на ведущих лиц Израиля, но есть нюанс
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вы сначала задайтесь вопросом . Где мы - Россия в этом колхозе ? Где наши представители ? Каковы соблюдения законности этой организации , какое отношение к нам , для чего она создана . Мы там на уровне самой низшей касты . И зачем тогда с такими условиями утверждать себя её членом ?. Вы что , хотите окончательно унизить Великую Россию . а США -бандитскую , террористическую страну сделать опять привилегированной и исключительной .
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17 час.
И
Искандер
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15 час.
Геннадий Бережнов
Карим Хан выступил с требованием выдать ордеры на арест Нетаньяху и МО Галанта. Однако какой выпад, но думаю режиссёр сидит в США. И его желание приструнить зарвавшегося премьера! Никто их арестовать не посмеет. На днях они сами угрожали МУС санкциями.
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6 час.
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