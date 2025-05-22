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Петербургский дневник

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Синоптик Александр Шувалов рассказал, ждать ли старт купального сезона в Петербурге

Синоптик Александр Шувалов рассказал, ждать ли старт купального сезона в Петербурге

Этот май может стать самым холодным в XXI веке По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, этот май может стать самым холодным в XXI веке, а также войти в тройку самых холодных последних весенних месяцев за последние 30 лет, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург».

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