Синоптик Александр Шувалов рассказал, ждать ли старт купального сезона в Петербурге

Этот май может стать самым холодным в XXI веке По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, этот май может стать самым холодным в XXI веке, а также войти в тройку самых холодных последних весенних месяцев за последние 30 лет, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург».