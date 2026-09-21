«Поезд здоровья» в Кесовой Горе: более 300 жителей прошли комплексное обследование

В Кесовогорском муниципальном округе завершилась двухдневная акция «Поезд здоровья», направленная на повышение доступности качественной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым