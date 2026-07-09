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КИНОИскусство

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Сбер запустил студию виртуального производства фильмов

Сбер запустил студию виртуального производства фильмов

Партнёром проекта выступил «Мосфильм». Студия разместилась в его 16-м павильоне. Сбер объявил об открытии SberStudios — крупной студии полного цикла, объединяющей съёмочный процесс, визуальные эффекты и постпродакшн.

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