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После визита в Киев внезапно умер признанный террористом и экстремистом сенатор США Линдси Грэм

После визита в Киев внезапно умер признанный террористом и экстремистом сенатор США Линдси Грэм

Он заявлял, что смерть россиян «является наиболее удачной тратой американских денег». После высказываний американского политика глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, а МВД объявило сенатора в розыск.

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Комментарии
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Сергей П
Ну и х.. с ним
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4 н.
n
nyha
Видно три раза подряд перднул.....и издох...
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4 н.