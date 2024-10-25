WP: Трамп заявил Нетаньяху о поддержке операций в секторе Газа и Ливане

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в разговоре с главой израильского кабинета министров Биньямином Нетаньяху заявил о поддержке операций военных еврейского государства в секторе Газа и Ливане, 25 октября пишет The Washington Post со ссылкой на источники.