У разработчиков ремейка Silent Hill 2 большие планы на Cronos: The New Dawn — новый хоррор м...

У разработчиков ремейка Silent Hill 2 большие планы на Cronos: The New Dawn — новый хоррор может дать начало большой серииРазработчики не только ставят перед собой высокие цели в отношении новой игры, но и собираются в будущем превратить ее в целую франшизу.
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