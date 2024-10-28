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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У разработчиков ремейка Silent Hill 2 большие планы на Cronos: The New Dawn — новый хоррор м...

У разработчиков ремейка Silent Hill 2 большие планы на Cronos: The New Dawn — новый хоррор м...

У разработчиков ремейка Silent Hill 2 большие планы на Cronos: The New Dawn — новый хоррор может дать начало большой серииРазработчики не только ставят перед собой высокие цели в отношении новой игры, но и собираются в будущем превратить ее в целую франшизу.

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