Новогодний автозак и атака дронов: что происходило на Северо-Западе России в зимние праздники

В новогодние праздники из регионов Северо-Запада России не уходила новостная повестка. Вероятно, многие жители пропустили известия о ЧП, авариях и других происшествиях, отмечая праздник в окружении родных и близких.
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