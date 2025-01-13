В России выросли продажи легковых коммерческих автомобилей

В прошлом году российский рынок легковых коммерческих автомобилей продемонстрировал уверенный рост – продажи увеличились почти на четверть по сравнению с предыдущим годом, достигнув 112 тысяч машин, сообщает «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии