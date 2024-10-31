Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree
    Говорят постоянно о мошенниках и по ТВ,и в интернете,со всех утюгов,но в итоге люди несут мошенникам свои кровные.Хот...В Калуге сотрудни...
  • Наталья Романенко
    Когда уже длинные языки пообрезаютНа Балтийском фло...
  • Evgenija Palette
    Лучше бы, это были не "тренировки"... Надоело ПРО ИГРЫ ЧИТАТЬ...Корабли Тихоокеан...

Штурмовики группировки войск «Восток» до автоматизма отрабатывают на полигоне свои действия перед каждым штурмом позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

Штурмовики группировки войск «Восток» до автоматизма отрабатывают на полигоне свои действия перед каждым штурмом позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении СВО

На прямой связи со штурмовой группой постоянно находятся операторы БпЛА, которые корректируют действия бойцов в режиме реального времени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх