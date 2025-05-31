Shot: в Москве горит завод по производству резиновой обуви

В подмосковном Красногорске вспыхнул масштабный пожар. По предварительной информации, огонь охватил обувной склад, расположенный на территории, где несколько лет назад уже происходил аналогичный инцидент.
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