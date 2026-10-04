Трамп отметил важность отношений с Ким Чен Ыном из-за ядерных ракет

Президент США Дональд Трамп, выступая в Огайо, заявил о своих хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подчеркнув важность таких отношений из-за ядерного арсенала.
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