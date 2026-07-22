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Аналитики назвали главные факторы, которые определят курс рубля в августе

Аналитики назвали главные факторы, которые определят курс рубля в августе

Август традиционно считается одним из самых непредсказуемых месяцев для российского рубля. Однако в 2026 году давление на национальную валюту проявилось еще летом: за июнь и июль курс доллара вырос примерно на 10% — с 71,8 до 78,6 рубля.

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