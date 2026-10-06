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С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется

С вечера к Москве прорывались 650 вражеских БПЛА. Тревога сохраняется

Силы ПВО за ночь сбили на дальних рубежах и ближних подступах к Москве 650 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к столице.

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