Сдал пособников. Цукерберг сказал, что США лгали про русскую дезинформацию

Марк Цукерберг5,9K прочтений Вчера Глава признанной экстремистской и запрещённой в России компании Meta Марк Цукерберг опубликовал письмо, в котором признался, что под давлением Белого дома подвергал цензуре материалы, связанные с COVID-19, а также критические публикации в адрес президента Байдена.