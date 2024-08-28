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Сдал пособников. Цукерберг сказал, что США лгали про русскую дезинформацию

Сдал пособников. Цукерберг сказал, что США лгали про русскую дезинформацию

Марк Цукерберг5,9K прочтений Вчера Глава признанной экстремистской и запрещённой в России компании Meta Марк Цукерберг опубликовал письмо, в котором признался, что под давлением Белого дома подвергал цензуре материалы, связанные с COVID-19, а также критические публикации в адрес президента Байдена.

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