Под музыку «Вивальди»: пиар-наступление ВСУ прошло по старому сценарию

Михаил Павлив 9 октября 2026 г. В сентябре украинские медиа старательно раздували подробности военной операции «Вивальди».
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