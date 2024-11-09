В Ростовской области полицейские приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на базе Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Деятельность органов внутренних дел в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».