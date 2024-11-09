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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области полицейские приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на базе Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Деятельность органов внутренних дел в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».

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