В Ростовской области полицейские приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации на базе Ростовского Государственного Экономического Университета (РИНХ) состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Деятельность органов внутренних дел в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации».
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