Кандидат в канцлеры Мерц: Украина должна победить и вернуть все территории

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС (Христианско-демократического союза Германии) Фридрих Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине будет одним из его стратегических приоритетов в случае победы на выборах.
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