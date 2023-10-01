Байден оценил проект бюджета правительства США без помощи Украине

Глава Белого дома Джо Байден после того, как обе палаты конгресса США приняли проект временного финансирования правительства, заявил, что Вашингтон не может себе позволить прекратить поддержку Украины, передает РИА Новости.
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