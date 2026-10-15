В рамках "большого проекта по исламизации России" взялись уже за детей. Тревогу в связи с этим в прямом эфире забил политолог Николай Севостьянов: "Это очень опасно".
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Ну это надо директоров школ за задницу брать
По-моему - вообще давно надо к Духовному Управлению Мусульман присмотреться! У меня нет какой-либо исламофобии, тем более, что я из Казани, где мусульман - более половины верующих! Причём беспредела мигрантов, вроде НЕТ (видно местные мусульмане их удерживают)! Насколько я знаю, это Управление неизвестно, кого представляет, поскольку мусульмане Татарстана, Башкортостана и Северного Кавказа ему не подчиняются - а где ещё ислам в России исповедуется КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ?! Получается ДУМ признают только НЕКОРЕННЫЕ мигранты? Так КОМУ ОНО НУЖНО ?! Даже не мусульманам, а НЕКОРЕННЫМ МИГРАНТАМ !!!
Как говорил товарищ Сталин: "Кадры решают всё!" - а ОТКУДА кадры ДУМ-а? В перестроечные и "святые 90-е" среди мусульманской молодёжи БЫЛО ПРИНЯТО обучаться религиозным предметам в исламских странах, ТРАДИЦИОННО КРАЙНЕ РУСОФОБСКИХ !!! И, похоже, разновсяческие "дяди Туралы", ТАМ ЖЕ ОБУЧАВШИЕСЯ, В НАШИХ ВЛАСТНЫХ ОРГАНАХ НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!!
Завезли в страну ишаков, в надежде на то, что из них могут получиться Арабские скакуны. Итог: осел он и в Африке осел. А наша гос. дура сама превратилась в этих ослов.
Какие проекты,автор?
Родителям нужно подавать иски на директоров таких школ .
Полагаю потребуется не один год, пока компетентные органы власти поймут, в какую яму они столкнули сейчас страну!