Украинский фронт боевиков начал трещать по швам, а склад ВСУ взлетел вместе с нацистами: Карта специальной военной операции на Украине на 6 сентября 2024 года Юлия СоколоваСегодняшний взрыв в районе складов ВСУ в микрорайоне «Южный» был настолько мощным, что его ощутили даже в самых отдалённых уголках города.