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Анатолий Локоть заявил, что принял решение оставить пост мэра Новосибирска

Анатолий Локоть заявил, что принял решение оставить пост мэра Новосибирска

Анатолий Локоть в пятницу, 29 октября, обратился к жителям Новосибирска и заявил о принятом им решении оставить свой пост в связи с переходом на новую работу.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Да, видима-а-а, Локоть не та кухарка, о которой говорил его однопартиец В.И. Ленин.
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16 час.
ЮВ
Юрий Во
Теперь в Новосибирске будет коллективная безответственность. Ибо мэра народ не выбирал, значит и претензий народа к нему быть не может. А спросить что-то с депутатов, принимая во внимание нашу ментальность,  - пустое дело : все будут друг на друга пальцами показывать...
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15 час.

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