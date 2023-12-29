Анатолий Локоть заявил, что принял решение оставить пост мэра Новосибирска

Да, видима-а-а, Локоть не та кухарка, о которой говорил его однопартиец В.И. Ленин.

ЮВ

Юрий Во

Теперь в Новосибирске будет коллективная безответственность. Ибо мэра народ не выбирал, значит и претензий народа к нему быть не может. А спросить что-то с депутатов, принимая во внимание нашу ментальность, - пустое дело : все будут друг на друга пальцами показывать...