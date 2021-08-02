Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ

Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, министерство дало положительный отзыв на поправки Минстроя к законопроекту «О внесении изменений в ст.